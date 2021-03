Seit 2015 ist Frölein Da Capo – aka Irene Brügger – als Kolumnistin der Schweizer Familie tätig (persoenlich.com berichtete). Ihr wöchentliche Kolumne «Episödali», in der sie Geschichten aus ihrem abwechslungsreichen Leben erzählt, ist bei den Leserinnen und Lesern sehr beliebt, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab sofort liest die Künstlerin einmal pro Woche im gleichnamigen Podcast ein «Episödali» aus ihrer Kolumnensammlung vor.



«Die Kolumne von Frölein Da Capo setzt in jeder Ausgabe der Schweizer Familie einen fulminanten Schlusspunkt», so Daniel Dunkel, Chefredaktor Schweizer Familie. «Sie hat so viele Fans, dass die beliebteste Wochenzeitschrift der Schweiz immer öfter von hinten nach vorne gelesen wird. Keine andere Rubrik in der Schweizer Familie hat einen so hohen Bekanntheitsgrad. Auf die Frage ‹Welche Rubrik kennen Sie?› nannten bei der jüngsten Marktforschung 86 Prozent der befragten SF-Leserinnen und -Leser Da Capos Kolumne an erster Stelle. Es ist darum höchste Zeit, dass die grossartigen Kolumnen auch als Podcast erhältlich sind.»

Der Podcast «Episödali» ist auf der Website der Schweizer Familie verfügbar. Darüber hinaus ist er auch auf allen gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts erhältlich. (pd/cbe)