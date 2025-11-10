Eva Wannenmacher: Frühere Fernsehfrau lanciert eigene Talkreihe

Publiziert am 10.11.2025

Die ehemalige TV-Journalistin und heutige Leadership-Coach Eva Wannenmacher wird ab 9. Dezember in einem eigenen Talk-Format zu sehen sein. Unter dem Titel «Eva Wannenmacher Talks @ The Dolder Grand» führt sie Gespräche mit Persönlichkeiten über die «Macht der Kommunikation». Das kündigte Wannenmacher am Sonntag auf ihrem Linkedin-Profil an.

Von Nina Müller bis Rolf Sachs

In der ersten Staffel der Dolder-Talks treten prominente Gäste auf. Wannenmacher spricht mit Nina Müller (CEO Lalique), Marc Walder (CEO Ringier), Handtaschen-Produzentin Kristina Thaden, Ski-Legende Marc Girardelli, Christian Jott Jenny (Gemeindepräsident St. Moritz), Künstler Rolf Sachs sowie Martin Nydegger (CEO Schweiz Tourismus). Die Modeunternehmerin Trudie Götz, welche die Outfits der Moderatorin kuratiert, wird auch als Gesprächspartnerin auftreten.

Die Talks gibt es als Video-Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und weiteren Plattformen zu sehen. Für die technische Produktion zeichnen die Firmen kameramann.ch und Ellie Media verantwortlich. Die ersten Aufzeichnungen fanden am vergangenen Samstag statt. Die Gespräche finden an verschiedenen Orten im Dolder Grand statt. Sponsoren der ersten Staffel sind das Dolder Grand und die Modeboutiquen Trois Pommes von Trudie Götz.



«Normalerweise hinter verschlossenen Türen»



Zu ihrer Motivation für das neue Format schreibt Wannenmacher auf Linkedin: «Als Leadership Coach führe ich Gespräche über die Kommunikation als Führungskompetenz und Ressource normalerweise hinter verschlossenen Türen. Das neue Format bringt meine Tätigkeit als langjährige TV-Journalistin und meine Erkenntnisse als Kommunikationsberaterin für Leadership Persönlichkeiten zusammen.»



Eva Wannenmacher hat im vergangenen Juni nach 24 Jahren als Moderatorin der Sendung «Kulturplatz» das Schweizer Fernsehen SRF verlassen. (nil)