CH-Media-Sommerfest: Für Loco Escrito ist die Party zu leise

von Christian Beck

«Adiós» ist einer der grössten Hits des Schweizer Sängers Loco Escrito. «Adiós» sagte er auch zu CH Media. Am Freitag steigt in Zürich das firmeninterne Sommerfest. Erwartet wird rund die Hälfte der Belegschaft – in Zahlen: zwischen 800 und 900 Teilnehmende. Als Showact geplant gewesen wäre Loco Escrito. Kurzfristig sagte der Latin-Sänger seine Teilnahme ab.

Aber der Reihe nach. Nachdem die Mitarbeitenden von CH Media lange nicht mehr gemeinsam feiern konnten, soll erstmals wieder ein Sommerfest stattfinden, dies in «Micas Garten» in Zürich-Altstetten. «‹Micas Garten› ist ein Pop-up von ‹Frau Gerolds Garten› und existiert seit einem Jahr. Es ist ein Stadtgarten mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot im Streetfood-Stil», so CH-Media-Kommunikationschef Stefan Heini zu persoenlich.com.

In «Micas Garten» steht oder sitzt man im Freien. Das Gelände ist öffentlicher Grund. Deshalb legt auch die Stadt Zürich fest, wie laut Musik gespielt werden darf. «Diese Bewilligung liegt erst seit kurzem vor und wurde durch die Stadt auf 85 Dezibel festgelegt. Loco Escrito respektive seinem Management ist das nicht laut genug, um wie gewohnt auftreten zu können», so Heini weiter. «Dies bedauern wir sehr, haben aber volles Verständnis für die Absage.»

Stattdessen sorgt nun am CH-Media-Sommerfest ein DJ für musikalische Unterhaltung. Möglicherweise wird er einen Song von Loco Escrito auflegen: «Sin ti» – ohne dich.