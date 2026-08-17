Mondejar von Däniken: Galeristin und Medienstratege spannen zusammen

Publiziert am 17.08.2026

Die Galeristin und der Stratege haben in Zürich die Plattform Mondejar von Däniken gegründet. Sie entwickle Projekte an der Schnittstelle von Kunst, Design, Fotografie, Musik und zeitgenössischer Kultur und bringe deren Protagonisten mit Museen, Festivals, Sammlern und Wirtschaftspartnern zusammen, heisst es in der Mitteilung. Der geografische Fokus reiche von Europa über den Nahen Osten bis nach Südostasien.

Auf ihrer Website beschreibt sich die Plattform als «private cultural platform», die kuratierte, einladungsbasierte «global editions» veranstalte. Man arbeite an der Schnittstelle von Kunst, Diplomatie und internationalen Netzwerken und bringe Kunstschaffende, Sammler, Institutionen sowie «leadership communities» in bewusst kleinem, diskretem Rahmen zusammen.

Als erstes gemeinsames Projekt nennt die Mitteilung die Retrospektive des britischen Fotografen Normski an der Photoschweiz 2026 (persoenlich.com berichtete). Am 22. August folgt am St. Moritz Art Film Festival die Vorführung der Dokumentation «Blitzed!» über den legendären Londoner «Blitz»-Club, in Anwesenheit von Mitbegründer und Visage-Musiker Rusty Egan. Mondejar Steiner unterstützte das Festival 2024 über ihre Galerie, die sie seit 2008 führt.

Für die internationale Weiterentwicklung der neuen Plattform Mondejar von Däniken habe man mit dem Design Museum London eine Zusammenarbeit vereinbart, heisst es in der Mitteilung. Das Museum zeigte von September 2025 bis März 2026 die Ausstellung «Blitz: The Club That Shaped the 80s». Aufbauend auf St. Moritz soll das Thema laut Mitteilung in weiteren europäischen Städten wie Mailand fortgesetzt werden.

Auf der Website bezeichnet sich Darryl von Däniken als «international strategist» für Medien, Tourismus, kulturelle Diplomatie und internationale Partnerschaften, der Regierungen und Organisationen berate. In der Schweizer Medienbranche ist er zudem seit Jahren präsent: Er gründete 2010 das International Radio Festival, organisiert seit 2014 den Swiss Radio Day und lancierte 2020 die auf Branded Podcasts spezialisierte Agentur BrandAudio.

Minerva Mondejar Steiner führt seit 2008 die Mondejar Gallery mit Sitz im zürcherischen Zollikon. Die Galerie beschreibt sich als Plattform für zeitgenössische Kunst und nennt weitere Standorte in London, Manila, Tacloban und Sydney. Zu ihren bisherigen Aktivitäten zählen eine Beteiligung an der Saatchi Gallery London (2024), die Präsentation der philippinischen Fotografin Diana Gomez an der Photoschweiz 2025 sowie die Installation «Forest of Civilizations» an der Expo 2025 in Osaka. (pd/nil)