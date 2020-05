Der 17. Mai ist der Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Er erinnert an den Tag, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hat. Das ist 30 Jahre her. Was hatte das für Auswirkungen? Wie sehr ist Homophobie in der Schweiz noch verbreitet? Und wie lebt es sich als lesbischer, schwuler, bisexueller oder transsexueller Mensch?

Darüber sprechen vier Persönlichkeiten der Gay-Community mit Moderatorin Nicole Berchtold im Talk von «G&G Spezial» am Sonntag, 17. Mai 2020, um 18.15 Uhr auf SRF 1. Politikerin Tamara Funiciello, Sänger Michael von der Heide, Partyveranstalter und Nachtklubbetreiber Marco Uhlig sowie R'n'B-Sängerin Naomi Lareine berichten über persönliche Erfahrungen und beleuchten das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der Rubrik «Ich oder Du» zeigen Sven Epiney und Michael Graber, wie harmonisch sie sind. Vor einem Jahr machte Epiney seinem langjährigen Lebenspartner einen Hochzeitsantrag. Und zwar nicht irgendwo an einem geheimen Ort, sondern live vor den TV-Kameras der SRF-Sendung «Darf ich bitten?» (persoenlich.com berichtete). Sven Epiney setzte damit ein Statement für die Gleichstellung homosexueller Lieben. In «G&G Spezial» stellt sich das verlobte Paar deshalb auch den Fragen im Harmonie-Quiz «Ich oder Du».

In der Woche vor dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie trifft Redaktorin Léa Spirig von Montag bis Freitag, 11. bis 15. Mai 2020, um 18.40 Uhr auf SRF 1 fünf Persönlichkeiten und spricht mit ihnen über ihr queeres Leben. Die Gespräche drehen sich um das Coming-out, die Sichtbarkeit, die inneren Kämpfe und Homophobie im Alltag. Gäste sind Sängerin und Musical-Darstellerin Tiziana Gulino (11. Mai), Sportmoderator Olivier Borer (12. Mai), die ehemalige Fussballspielerin und U19-Trainerin Nora Häuptle (13. Mai), Schauspieler und Regisseur Erich Vock (14. Mai) und Politikerin und Nationalrätin Tamara Funiciello (15. Mai). (pd/cbe)