Schweizer Erzählnacht: Geschichtenerzählen als Leseförderung

Safe Space für Künstler geplant

Der Eurovision Song Contest zieht Lehren aus den Kontroversen in Malmö, so ESC-Aufsichtsratchef Bakel Walden gegenüber SonntagsBlick. Bei der Austragung 2025 in Basel soll es ein verbessertes Krisenmanagement geben. Neu entstehen auch geschützte Bereiche für die Teilnehmenden.