Solidarität mit Musikern: Ghost Festival knackt Millionengrenze

Von Anfang an war klar, dass das Ghost Festival nie stattfinden würde – und trotzdem wurden 34'500 Tickets verkauft. Wie die Veranstalter am Montagabend in einem Communiqué mitteilten, brachte die Solidaritätsaktion für Schweizer Musikschaffende mehr als 1,2 Millionen Franken ein.

Die Einnahmen von je mindestens 1000 Franken werden auf die 1299 involvierten Künstlerinnen und Künstler sowie Berufsleute aus Bereichen wie Ton- und Lichttechnik, Booking oder Management aufgeteilt. Da bis Mitte März weiter gespendet und Merchandising-Artikel eingekauft werden können, wird die Schlussabrechnung erst Anfang April vorliegen.

Das Ghost Festival mit rund 300 involvierten Bands und Solokünstlern war für den 27. und 28. Februar geplant. Ziel der Aktion war es, die derzeit zum Schweigen verurteilte Musikbranche zu würdigen. Im Line-up vertreten waren Namen wie Anna Rossinelli, Lo & Leduc, Puts Marie oder Veronica Fusaro. Wie im Vorfeld zu lesen war, wollen einige Begünstigte auf die Gage verzichten (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)