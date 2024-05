ESC: Grosses Medieninteresse an Nemo

Swiss Music Awards

Baschi, Joya Marleen und EAZ gewinnen

Die Preisverleihung der 17. Swiss Music Awards hat am Mittwochabend im Hallenstadion in Zürich stattgefunden. Der Baselbieter Baschi und die St. Gallerin Joya Marleen haben in der Best-Act-Kategorie gewonnen, EAZ für Best Hit.