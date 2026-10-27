Publiziert am 27.10.2026

Die BFU forscht und berät, damit in der Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren – etwa im Strassenverkehr. Ihre neuste Präventionskampagne widmet sie der Sichtbarkeit, denn mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Sicherheit.

BFU-Kampagnenleiterin Nathalie Wirtner Julmi erklärt in einer Mitteilung den Zusammenhang: «Je früher einen andere Verkehrsteilnehmende sehen, desto mehr Zeit haben sie zum Reagieren. Dadurch verkürzt sich der Anhalteweg. Schon wenige Meter können darüber entscheiden, ob es zu einer folgenschweren Kollision kommt – oder nicht.»

Die Kampagne wird von der Polizei unterstützt. Sie richtet sich an besonders verletzliche Verkehrsteilnehmende: Menschen, die zu Fuss, auf dem Scooter oder mit dem Velo unterwegs sind. «Ruf Lanz hat mit den Sternbildern eine einleuchtende Metapher gefunden, um zu zeigen: Nur wer leuchtet, wird von Weitem gesehen», so Wirtner Julmi.

Die nationale Kampagne startet am 2. November in statischen und animierten Versionen. Zu sehen ist sie auf rund 8000 Plakatstellen in Schweizer Gemeinden, auf ePanels im Strassenverkehr sowie auf ausgewählten Websites und in Social-Media-Kanälen.

Ruf Lanz hat bereits mehrere Kampagnen für die BFU umgesetzt, zuletzt jene gegen Alkohol am Steuer mit Kakteen in Gläserform. Franziska Hartmann, Leiterin Kampagnen bei der BFU, sagt zur Zusammenarbeit: «Markus Ruf und seinem Team gelingt es immer wieder, unsere Botschaften prägnant auf den Punkt zu bringen. So dass sie im Verkehr auffallen und schnell erfassbar sind.» (pd/cbe)