Publiziert am 27.10.2026

Rund zwanzig Jahre lang war das Hotel Baur au Lac Austragungsort des Kispiballs. Am 24. Oktober fand der Anlass erstmals im Kunsthaus Zürich statt, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Das Baur au Lac blieb als Gastgeber beteiligt und verantwortete das Dinner.

Die Produktion lag neu bei Widmer Events. Das Komitee wurde um Christian Jott Jenny und Fanny Eisl erweitert. Ihm gehören unter anderem Michael Grotzer, Ärztlicher Direktor des Universitäts-Kinderspitals Zürich, und Christian von Rechenberg an. Moderiert hat wie im Vorjahr Nik Hartmann.

Der Erlös geht an das Kinderspital und ist für die Erforschung der Blutvergiftung bei Kindern bestimmt. Ein 15-jähriger Tessiner schilderte mit seiner Mutter, wie er vor drei Jahren nach einer Sepsis drei Wochen im künstlichen Koma lag. Weitere Mittel kamen über eine stille Auktion und eine Tombola zusammen.

Wegen eines Umbaus im Hotel war die Ausgabe 2025 die letzte im Baur au Lac. Damals brachte der Ball laut Finews mit rund 420 Gästen 502’000 Franken für die Eleonorenstiftung des Kinderspitals ein. (pd/nil)