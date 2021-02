3Plus: Hartmann und Zuccolini sind «Abenteuerlustig»

Wagemutig und voller Abenteuerlust begeben sich Nik Hartmann und Claudio Zuccolini während vier spannungsgeladenen Folgen auf grosse Fahrt und entdecken mit viel Schalk, Charme und auf unkonventionelle Art und Weise verschiedene Länder und Kulturen, schreibt 3Plus in einer Mitteilung vom Montag. Bei ihren Abenteuern vom Mittelmeer bis in den hohen Norden Europas erwartet die beiden Freunde so manche Überraschung.







«In der ersten Folge von ‹Abenteuerlustig› zieht es das ungleiche Duo in die Türkei. Gut gelaunt und top motiviert erreichen Nik und Claudio ihre Zieldestination Istanbul. Im Wissen, dass am Bosporus anspruchsvolle Herausforderungen auf sie warten, hofft Claudio trotzdem auf ein entspanntes Wellness-Programm mit Hamam-Besuchen, und Nik wünscht sich, tiefer in die landestypische Kultur einzutauchen. Falsch gedacht! Die ersten Aufgaben für die beiden Abenteurer lassen nicht lange auf sich warten. Während sich Zucco bei einer Bauchtanz-Aufführung vor Publikum beweisen muss, stellt Nik seine Künste beim türkischen Bogenschiessen zu Pferd unter Beweis. In der türkischen Bäckerei kommen die beiden gemeinsam beim Baklavabacken mächtig ins Schwitzen. Damit nicht genug, das türkische Gebäck muss vom neuen TV-Traumduo sogleich auf dem Tandem ausgeliefert werden. Ob das gut kommt?», so die Mitteilung.

«Abenteuerlustig» läuft ab Montag, 8. März 2021, um 20.15 Uhr, auf 3+. (pd/lol)