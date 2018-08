Mike Shiva: Hellseher geht zu «Promi Big Brother»

Mike Shiva hat den Circus Royal während der Tournee verlassen. Vor einigen Tagen noch sagte er zu «Blick»: «Zu den Umständen darf ich mich nicht äussern.» Am Montag versicherte Zirkusdirektor Oliver Skreinig: «Mike Shiva kommt im September wieder zurück.»

Jetzt ist klar, was der Hellseher in der Zwischenzeit für Pläne hat. Am Freitag zieht Shiva in den Container von «Promi Big Brother» ein. Sat.1 überträgt den Einzug live. Am Montag reiste Shiva nach Köln. Als erstes sei ihm das Handy abgenommen worden, heisst es im «Blick» vom Dienstag. «Das Schlimmste ist die Trennung von Chocolat», sagt Shiva – und meint damit seinen Hund.



Shiva will laut «Blick» in Deutschland wieder präsenter sein, deshalb mache er bei der Sendung mit. Im Container werde der Basler auch eine andere Seite von sich zeigen: Ungeschminkt und ohne Kopftuch. (cbe)