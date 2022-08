Iconic Awards 2022: Herzog & de Meuron werden prämiert

Innovative Architecture – ausgelobt vom Rat für Formgebung – prämieren die besten internationalen Architektur- und Designlösungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger wird am 5. Oktober 2022 in der BMW-Welt in München stattfinden. Neben den Sonderpreisen zeichnet die Jury die besten Arbeiten in den Kategorien Architecture, Interior, Product, Communication, Conceptund der übergeordneten Kategorie Innovative Material aus. Einen Überblick über alle Gewinnerprojekte ist unter diesem Link zu finden.

Mit der Auszeichnung Architects of the Year ehrt die Jury die Arbeit des international erfolgreichen Architekturbüros Herzog & de Meuron, wie es weiter heisst. Seit mehr als vierzig Jahren gestaltet das Basler Architektenduo die Stadt- und Architekturlandschaft mit und realisiert auf fast allen Kontinenten «herausragende Projekte». Ob im Neubau oder Bestand, in urbanen Zentren oder der freien Landschaft – sie würden stets spezifische Lösungen finden und durch eine «aussergewöhnliche materielle Klarheit und architektonische Vielfältigkeit» überzeugen. Mit ihren Entwürfen und Bauten würden sie immer wieder beweisen, dass sie zu den «einflussreichsten Architektinnen und Architekten unserer Zeit» gehören. Jüngste Beispiele sind der Erweiterungsbau für das Museum Küppersmühle für Moderne Kunst und das «M+»-Museum in Hongkong, die beide im Jahr 2021 eröffnet wurden.

Der Sonderpreis ist mit 10'000 Euro dotiert, wie es weiter heisst. Der Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweites Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Nachwuchsförderungen und Mitgliedschaften ist er Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, «Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren». Seinem Mitgliederkreis gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an. (pd/tim)