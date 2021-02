«Mit diesem Angebot möchte die Hochschule Luzern zusammen mit ihren Partnern einen Beitrag zur Bewältigung der anhaltend schwierigen Situation im Kulturschaffen leisten», lässt sich Mit-Initiant und Kursleiter Marino Bundi von der Hochschule Luzern in einer Mitteilung zitieren.



Der Kurs richtet sich an Personen, die in kulturell ausgerichteten Projekten, Vereinen, Institutionen und Organisationen oder als freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie als Kulturschaffende tätig sind. Dank einer Drittmittelfinanzierung durch die Zentralschweizer Kantone wird er stark vergünstigt angeboten: Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Franken.