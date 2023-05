SRF: Hochzeitsformat «Jaaa!» wird eingestellt

Im letzten Sommer kündigte SRF die neue Samstagabend-Show «Jaaa! Die Sendung mt Herz» an (persoenlich.com berichtete). Im Oktober wurde das Format dem Publikum von Moderatorin Nicole Berchtold präsentiert. Die Idee: Drei Paare, die aus verschiedenen Gründen nicht geheiratet haben, aber dies gerne tun würden, gaben in der Show Einblick in ihre Paarbeziehung. «Unser Ziel ist es, das Publikum einen Abend lang in eine rosa Blase zu hüllen», wurde Produzent Rolf Elsener damals zitiert.

Das kam beim Publikum offenbar zu wenig gut an. Laut einem Medienbericht wird die Show nun bereits nach einer Ausstrahlung abgesetzt. «‹Jaaa – Die Sendung mit Herz› wird dieses Jahr nicht fortgesetzt, da das Konzept beim Publikum noch nicht auf Anklang gestossen ist», sagt SRF dazu gegenüber dem Blick. (wid)