SRF: Nicole Berchtold moderiert neue Hochzeitsshow

Drei Paare, die aus verschiedenen Gründen nicht geheiratet haben, aber dies gerne tun würden, geben im neuen Samstagabend-Format «Jaaa! Die Sendung mit Herz» Einblick in ihre Paarbeziehung. Eine prominent besetzte Jury, zu der auch Moderatorin Nicole Berchtold gehört, stellt den Liebespaaren Aufgaben, wirft einen liebevoll-kritischen Blick auf sie – und kürt das Gewinnerpaar, das 20’000 Schweizer Franken für seine Hochzeit bekommt. «Wir beobachten und kommentieren, was uns an den Paaren auffällt. Es ist eine Unterhaltungssendung, die die Vielfalt der Liebe feiert und Freude bereiten soll», wird Nicole Berchtold in der Mitteilung zitiert.

Die Sendung wird am 22. Oktober 2022 ausgestrahlt. «Das neue Format soll eine emotionale und unterhaltende Hommage an die Liebe sein. Unser Ziel ist es, das Publikum einen Abend lang in eine rosa Blase zu hüllen», sagt Produzent Rolf Elsener.

«Wir sind auf der Suche nach Paaren, die gerne über ihre Beziehung sprechen und dem Publikum Einblick in ihren Alltag geben möchten. Die Gründe, warum sie noch nicht geheiratet haben, können ganz unterschiedlich sein: Vielleicht haben sie den Zeitpunkt bisher verpasst, durften aufgrund der Gesetzeslage noch nicht oder konnten es sich finanziell nicht leisten», so Nicole Berchtold.

Mit einer Mail an love@srf.ch, in der sie ihre Liebesgeschichte erzählen, können sich interessierte Paare ab sofort anmelden. Details zur Sendung würden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, heisst es. (pd/wid)