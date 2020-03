von Edith Hollenstein

Zu Gast in Wiedikon, wo er aufgewachsen ist: Roger Schawinski in der Cafébar Plüsch. (Schnitt: Edith Hollenstein, Kamera: Christian Beck)

Roger Schawinski, der erfolgreiche Schweizer Radio- und Fernsehpionier, tritt mit einer letzten «Schawinski»-Sendung am 23. März ab als TV-Talker. Am 19. März zeigt SRF eine Dokumentation über ihn. Darüber hinaus zieht er jetzt Bilanz und fragt: Weshalb ist mir das alles gelungen? In seinem neuen Buch «Die Schawinski-Methode – Erfolgsrezepte eines Pioniers» versucht der 74-Jährige die gemachten Erfahrungen systematisch zu beleuchten.

«Schawinski-Methode – Erfolgsrezepte eines Pioniers», 180 Seiten, Libro.

Alle «Creative Coffee»-Folgen finden Sie auf persoenlich.com/creative-coffee oder auch als YouTube-Playlist:

«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.