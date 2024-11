US-Wahlen: Im Auge des Polit-Taifuns

Reduziert man die Weltgeschichte auf einen einzigen Ort, so war es in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) Palm Beach in Florida. Begrenzt auf einen kleinen Streifen zwischen Mar-a-Lago, dem Traumanwesen von Donald Trump, und dem wenige Kilometer entfernten Convention Center, wo der neue Präsident zu früher Morgenstunde die Annahme seiner Wahl erklärte. Und dies zur Überraschung vieler Experten, Meinungsforscher und – vor allem – deutschsprachigen Medien, die nach dem Prinzip Hoffnung agierten: Als könne nicht sein, was eben nun sein kann.

Und eben in diesem Epizentrum der Weltgeschichte war der Schreibende mit seinen Kumpeln Manfred Klemann (Verwaltungsratspräsident persönlich-Verlag), Schriftsteller Pablo Klemann und DU-Verleger Oliver Prange. Letztere hatten Trump noch am Sonntag auf einem seiner Ralleys in Pennsylvania gesehen und waren überrascht, wie müde, fahrig und abgekämpft er wirkte.

Und jetzt – am frühen Mittwochmorgen – die politische Wiederauferstehung. Wüsste man nicht, dass es sich um einen welthistorischen Akt handelte, hätte man dies im Convention Center gar nicht realisiert: kein Schild, kein Hinweis deutete auf den Anlass hin. Lediglich die chic gekleideten Trump-Anhängerinnen und -Anhänger, wobei sehr viele in jüngerem Alter, verrieten etwas von der Aussergewöhnlichkeit des Abends. In der hauseigenen Bar wurden auf zwei Bildschirmen je ein Rugby- und ein Eishockeyspiel übertragen. Um politische Neutralität zu garantieren, wie es der Hotelmanager begründet.

Als Trump gegen zwei Uhr – drei Stunden nach seiner offiziellen Ankündigung – in einem Pulk von Autos erscheint (Macht zeichnet sich durch Äusserlichkeiten aus), versammeln sich vor dem Center zwei bis dreihundert Menschen, darunter viele Journalisten. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, fast wie nach einem Sieg der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aber weitaus weniger gefährlich wie nach einem Zürcher Fussballderby.

Trump-Flaggen werden hochgehalten, vereinzelt sind US-Rufe zu hören. Ein Fan des neuen Präsidenten überträgt auf einer überdimensionierten Verstärkeranlage dessen Rede, die der Wahlsieger zeitgleich knappe zweihundert Meter davon hält. Ansonsten ist es in der Mitte des Polit-Taifuns erstaunlich ruhig. Ein Dutzend Polizisten markieren Präsenz, drohen – wohl halb scherzhaft – mit Arrestierung, sollte man ihren Anweisungen nicht folgen, ein Helikopter patrouilliert diskret am Nachthimmel des Sonnenparadies. Selbst um Mitternacht noch sommerliche Temperaturen.

Kein Gegner protestiert, nur eine Sprinkleranlage löst sich und macht die Anwesenden – und auch den Schreibenden – pflotschnass. Die Reporterin des französischen Fernsehen TF1 zeigt sich empört über den unerwarteten Angriff. Höchstwahrscheinlich ein Versehen – oder Gottes Rache. Denn schliesslich habe Gott Trump gerettet, wie auf dem T-Shirt eines Anhängers zu lesen ist, damit dieser Amerika rette. Ein Feuerwerk gab es trotzdem keines. Höchstens ein winzig kleines in Mar-a-Lago, abseits von der Weltöffentlichkeit.

Doch dies würde dem neu-alten Präsidenten auch nicht entsprechen.