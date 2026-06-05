Frank Baumann: Interview mit einem Vierbeiner

Publiziert am 05.06.2026

Tarek sei ein James Bond mit Fell, schreibt Comedian Stefan Büsser im Vorwort zu Frank Baumanns neuestem Buch «Supernase Takrek – Ein Polizeihund packt aus», das im Wörterseh-Verlag erschienen ist. Im Vorwort wird der Autor als «Hundeflüsterer» bezeichnet.

Das Buch handelt vom Alltag eines Polizeihundes und dem Werdegang vom Welpen zum Superschnüffler. Dazu hat Baumann ein Interview mit Tarek, einem Airedale Terrier, und dessen Hundeführer Feldweibel Fabio Gandolfi im Diensthunde-Kompetenz-Zentrum der Stadtpolizei geführt, wobei der Autor zugibt, dass die Frage berechtigt sei, ob Hunde überhaupt sprechen können. Die Idee, einen Polizeihund zu interviewen, begleite ihn schon lange, so Baumann. Erfreut zeigt er sich auch, dass die Stadtpolizei Zürich seiner Idee mit grossem Wohlwollen begegnete.

Baumann hat sich als Radio- und TV-Moderator einen Namen gemacht. Seine Karriere startete er als Moderator bei Roger Schawinskis Radio 24 in Como, später moderierte er die umstrittene TV-Sendung «Ventil» und führte auch eine Werbeagentur. Zudem schrieb er für den Wörterseh-Verlag einige Bestseller. (ma)