Publiziert am 04.08.2026

Die Marketingagentur Jim & Jim hat zusammen mit CH Media Mind, der strategischen Vermarktungs- und Innovationseinheit von CH Media, die «Trendstudie 2026» veröffentlicht. Grundlage sind laut Mitteilung die Antworten von 1852 jungen Menschen aus der Deutschschweiz im Alter von zwölf bis 30 Jahren. Jim & Jim gehört seit 2023 zu Team Farner (persoenlich.com berichtete) und veröffentlicht seit über zehn Jahren jährlich die Trendstudie zur jungen Zielgruppe in der Schweiz.

Zugehörigkeit werde heute stärker über gemeinsame Werte als über klassische Statussymbole definiert, heisst es in der Mitteilung zur «Trendstudie 2026». Das zeige sich auch im Umgang mit Marken: Über die Hälfte der Befragten würde nach eigenen Angaben eine Community verlassen, wenn die dort dominanten Marken nicht zu ihnen passten. 53 Prozent lehnten Marken aktiv ab, die nicht mit den eigenen Werten übereinstimmten.

Auch bei künstlicher Intelligenz zeigt sich laut Studie eine ambivalente Haltung: Zwar sei KI für viele im Alltag selbstverständlich geworden, gleichzeitig befürchteten fast drei Viertel der Befragten einen Verlust menschlicher Kompetenzen. 85 Prozent wünschten sich mehr Regulierung.

Trotz gesellschaftlichem Druck durch Krieg, Teuerung und Gesundheitskosten bleibe die persönliche Lebenszufriedenheit vielfach stabil, so die Mitteilung weiter. 74 Prozent nannten «glücklich sein» als wichtigstes Lebensziel. Über drei Viertel der Befragten wünschten sich zudem bewusst mehr Offline-Zeit – ein Zeichen für die wachsende Sehnsucht nach Authentizität, wie es in der Mitteilung heisst.

«Die Sehnsucht nach dem Echten wächst», wird Fabio Emch, CEO und Gründer von Jim & Jim, in der Mitteilung zitiert. Für Marken und Medien bedeute das: Relevanz entstehe nicht durch Lautstärke, sondern durch Glaubwürdigkeit, Kontext und kulturelles Verständnis. (pd/nil)