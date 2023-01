Farner: Neue Partnerschaft mit Jim & Jim

Ein Jahr nach Ankündigung der schweiz- und europaweiten Farner Wachstumsstrategie stösst nach Yoveo und BlueGlass auch Jim & Jim zu Farner. Als Agentur im Bereich NextGen Marketing decke Jim & Jim laut einer Mitteilung das ganze Markenerlebnis ab: von der Entwicklung strategischer Marketingkonzepte über Content Creation und Kampagnen bis hin zu Live-Erlebnissen.

«Die nächste Generation tickt anders: Sie ist always on, always connected. Wir wollen unseren Kunden diese Gefühls- und Gedankenwelt junger Menschen eröffnen», so Pablo Koerfer, Co-CEO von Farner, laut Mitteilung. Das grosse Bedürfnis der Kunden, social Storytelling kontinuierlich zu betreiben, decke die Agentur mit ihrem Abo-Angebot «Content as a Service» ab. Die Teammitglieder von Jim & Jim seien laut Mitteilung Experten der «Hyperconnected Generation» und wüssten, was junge Menschen bewegt. Seit zehn Jahren veröffentlicht Jim & Jim die Studie zur Lebenswelt dieser hochrelevanten Zielgruppen in der Schweiz. «Wir freuen uns sehr, mit Jim & Jim im Team noch näher an die Themen der NextGen zu rücken und unser Angebot mit Live-Erlebnissen zu erweitern», fügt Koerfer an.

Fabio Emch, CEO und Gründer von Jim & Jim wird Mitglied des Farner Senior Managements und stösst gemeinsam mit den bisherigen Partnern Andrin Buchli und Robin Steiner in den Kreis der Partner des wachsenden Team Farner. (pd/mj)