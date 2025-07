Kaufleuten – persönlich: KI und Guantanamera

Publiziert am 09.07.2025

«Es war eine Pionierleistung, vor 25 Jahren mit persoenlich.com zu starten», eröffnete Manfred Klemann, Verwaltungsratspräsident des persönlich-Verlags, die Jubiläumsfeier im vollen Kaufleutensaal. Klemann – der selber das Internetportal wetter.com gründete – erinnerte dabei an die Gründung des Onlineportals durch die beiden Rapperswiler Verleger Oliver Prange und Bruno Hug. Die Zeit war eine vollkommen andere: Adolf Ogi war Bundespräsident, Josef Estermann Stadtpräsident und Donald Trump organisierte damals noch die Miss-Amerika- und Miss-Teenie-Amerika-Wahlen. Im ersten Newsletter von persoenlich.com wurde übrigens vermeldet, dass die SonntagsZeitung im Herbst 2000 einen neunten (!) Bund einführe, der über die Digitalisierung und das neue Medium Internet berichtet.

Mittlerweile hat sich die Zeit vollkommen geändert. Die künstliche Intelligenz, so die einhellige Meinung der Referentinnen und Referenten am persönlich-Anlass, werde die Kommunikationswelt weitaus stärker durchschütteln als alle vorherigen Veränderungen (persoenlich.com berichtete). Von den über 200 Teilnehmenden im Kaufleutensaal befanden sich aber viele Exponenten, die die medialen Disruptionen des vergangenen Vierteljahrhunderts hautnah miterlebt haben. So der neue SWA-Präsident Jan de Schepper, der eigens aus der Romandie angereist war und als Marketingchef von Swissquote, der ersten Schweizer Onlinebank, arbeitet, Werber Frank Bodin, der die Veränderungen durch KI als immer noch unterschätzt betrachtet, oder Bakom-Chef Bernard Maissen, dessen Behörde die künstliche Intelligenz juristisch zu regulieren versucht.

Im Publikum waren weiter die Medienprofis Simon Bärtschi (Leiter Publizistik Tamedia), Patrik Müller (Chefredaktor CH Media), Anita Richner (SRF) oder Hugo Bigi (Moderator TeleZüri und Dozent) zu sehen, die Kommunikationsprofis Cyril Meier, Andreas Jäggi, David Schärer, Urs Frei und Heier Lämmler sowie Jürg Bachmann, als Präsident von Kommunikation Schweiz KS/CS, sozusagen der «höchste Werber». Daneben waren aber auch die Unternehmerinnen Silvia Affolter, Astrid von Stockar, Barbara Wieser, Longevity-Spezialistin Sandra Schunck sowie Veranstalter Albi Matter, Kaufleuten-Manager Marc Brechtbühl, TCS-Zürich-Geschäftsführer Andreas Häuptli oder Headhunter Hans Hofmann anwesend, der eigens aus dem Tessin angereist war. Im Publikum waren neben dem aktuellen Team auch ehemalige persönlich-Mitarbeiter wie Stefan Wyss, David Vonplon, Edith Hollenstein, Peter Schneider oder Tim Frei.

Für den musikalischen Ausklang sorgte Rigoberto Pedrozo und seine südamerikanischen Kollegen. Letzterer wurde vor allem durch seine Auftritte im legendären Restaurant Casa Aurelio an der Limmatstrasse stadtbekannt. Mit ihrer Liveperformance bewies die Band aber vor allem eines: Guantanamera und Besame Mucho sind KI-resistent.



Weitere Impressionen finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.