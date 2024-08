Musik: Kulturpreis der Stadt Biel geht an Nemo

Publiziert am 15.08.2024

Nemo versinnbildliche die Diversität und Qualität des Bieler Kulturschaffens, teilte der Bieler Gemeinderat am Donnerstag mit. Dabei stehe Nemo nicht nur musikalisch für Werte wie Offenheit, Toleranz, Mut und Wandelbarkeit.

Nemo ist in Biel geboren und aufgewachsen. Die starke Identifikation des Gesangstalents mit der Stadt, welche die nonbinäre Person in Medien weltweit betont habe, sei eine ausserordentliche Bereicherung, hiess es im Communiqué.

Der Bieler Kulturpreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Die Stadtregierung verlieht ihn alljährlich im Auftrag der städtischen Kulturkommission.

Verliehen wird die Auszeichnung am 3. September im Chessu, dem autonomen Jugendzentrum im einstigen Gaskessel in der Bieler Innenstadt. An der gleichen Veranstaltung ehrt die Stadt zudem die 1974 von Jean-Claude Clénin gegründete Musique des Jeunes de Bienne (MJB) für ihre kulturellen Verdienste. (sda/nil)