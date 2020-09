Locarno Film Festival: Lili Hinstin tritt ab

Das Locarno Film Festival, unter dem Vorsitz seines Präsidenten Marco Solari, und die künstlerische Leiterin Lili Hinstin haben am Donnerstag in gegenseitigem Einverständnis beschlossen, das bestehende Arbeitsverhältnis zu beenden. Dies heisst es in einer Mitteilung. Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen über die Zukunftsstrategie hätten das Locarno Film Festival und Lili Hinstin in gegenseitigem Einverständnis entschieden, getrennte Wege zu gehen.

Der Exekutivausschuss und der Verwaltungsrat werden in naher Zukunft über die Nachfolgeregelung diskutieren. (pd/wid)