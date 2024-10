Salzburger Stier 2025: Lisa Christ wird ausgezeichnet

Publiziert am 16.10.2024

Die Kabarettistin Lisa Christ wird mit dem Salzburger Stier 2025 ausgezeichnet. Sie erhält die Auszeichnung für die Schweiz. Für Deutschland geht der renommierte Kabarettpreis an Till Reiners, für Österreich an Alex Kristan.

Lisa Christ bespiele als Millennial und Kabarettistin «die sozialen Medien genauso gekonnt wie die Theaterbühnen», hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung von SRF. Die Oltner Autorin zeige dem Theaterpublikum und ihren Followerinnen und Followern seit Jahren, wie politisch das Private ist.

Inhaltlich beschäftigt sich Christ damit, was es heisst, im 21. Jahrhundert eine Frau zu sein. «Sie thematisiert Long Covid und Beziehungsbrüche, findet vom Lachen ins Weinen und den Weg zurück», so SRF weiter.

So sei ihr aktuelles Programm «Love*», mit dem sie seit 2022 durch die Deutschschweiz tourt, ein «feinfühliges und wütendes Bühnensolo ohne Tabus», hiess es weiter. In dem Programm geht es um Christs Liebesleben.

Christ wurde 1991 in Olten geboren und lebt heute in Zürich. Nach ihren Studien an der Hochschule der Künste in Bern und an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel, feierte sie bereits 2011 erste Erfolge als U20-Schweizer Meisterin im Poetry Slam. Es folgten die Finalteilnahme an den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in Stuttgart & Zürich und Förderungen des Kantons Solothurn. Ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm war «Ich brauche neue Schuhe» , gefolgt von «Love*». Ein neues Soloprogramm hat sie für Herbst 2025 angekündigt.

Bereits seit 2019 tritt sie in der satirischen Radiokolumne «Zytlupe» bei Schweizer Radio SRF auf. In ihren Wochenrückblicken benenne sie «ebenso angriffig wie verschmitzt die Widersprüche in der Gesellschaft und in der Schweizer Politik», schrieb SRF in der Mitteilung. Daneben hat sie von 2019 bis 2021 die «Comedy Talent Show» im Schweizer Fernsehen moderiert. 2018 erschien ihr Buch «Im wilden Fruchtfleisch der Orange». Darüber hinaus hat sie sich mit zwei Podcasts einen Namen gemacht: «Faust und Kupfer» mit Miriam Suter sowie «321Y» mit dem aktuellen Stier-Preisträger Dominik Muheim.

Meister der Irritation

Der Gewinner des Salzburger Stiers 2025 für Deutschland hat sich einem grossen Fernsehpublikum bekannt gemacht, als Gast in der «Anstalt» und der «heute-show» sowie als Gastgeber seiner eigenen Sendung «Till Reiners’ Happy Hour» bei 3sat. Er werde als «ein Meister der Irritation» ausgezeichnet.

Alex Kristan, der den Kabarettpreis für Österreich erhält, thematisiere «Humor und Satire in Zeiten von Cancel Culture und Political Correctness», hiess es. Einen Namen hat er sich im Radio sowie auf den Kleinkunstbühnen gemacht.

Der Salzburger Stier wird seit 1982 jedes Jahr an Kabarettistinnen und Kabarettisten, an Satirikerinnen, Comedians und Slam-Poeten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich verliehen. Die Auszeichnung wird von den öffentlichen Rundfunkanstalten SRF, ORF, ARD und RAI Südtirol gemeinsam verliehen. Damit lässt sich der Stier auch als eine der grössten Radio-Koproduktionen im Bereich Unterhaltung betrachten. Der Preis ist mit je 6000 Euro oder umgerechnet rund 5640 Franken dotiert.

Lisa Christ, Till Reiners und Alex Kristan werden den Salzburger Stier 2025 vom 9. bis 11. Mai in Gütersloh in Deutschland erhalten. Die diesjährige Preisverleihung hatte in Olten stattgefunden. (sda/cbe)