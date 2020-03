TV 24: Livesendung aus der Quarantäne

Mit «Quarantiert Dihei!» setze TV24 dort an, wo sich die Bevölkerung momentan befindet: Zuhause. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Unser Ziel ist es, den Zuschauer und Zuschauerinnen die Zeit zuhause unterhaltsamer zu gestalten und ihnen zu zeigen, dass wir alle in der gleichen Situation stecken. Wir alle teilen die gleiche Geschichte», lässt sich Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment, in der Mitteilung zitieren.

Das Moderations-Trio führt aus den eigenen vier Wänden durch die Sendung. In verschiedenen Rubriken geben sie den TV-Zuschauern Tipps, wie man sich die Zeit sinnvoll vertreibt, präsentieren die witzigsten Memes, Fotos und Videos aus dem World Wide Web und stellen jeweils eine Person oder eine Firma vor, die in der aktuellen Lage etwas Besonderes geleistet hat.

Zusätzlich ergänzen bekannte Persönlichkeiten via Skype das Programm. Ein bekannter Koch hilft den Zuschauern bei der (Quarantäne-)Menu-Planung und gibt Einkaufstipps, ein prominenter Angehöriger einer Risikogruppe gewährt Einblick in seinen Quarantäne-Alltag.

Das Programm rundet ein Schweizer Musiker mit einem Live-Auftritt ab. Ein Abend ganz unter dem Motto: Die Lage ist ernst, unterhalten wollen wir uns trotzdem – und das alles «quarantiert dihei!»

«Quarantiert Dihei!» wird ab nächstem Mittwoch, 1. April 2020, um 20.15 auf TV24 ausgestrahlt. (pd/lol)