Chalet Muri Talk: Majestätischer Besuch in Bern

Zum 100. Jahrestag der Grabentdeckung Pharaos Tutanchamun – eines der damals aufsehenerregendsten Ereignisse der Weltgeschichte – war König Fu'ad II. zu Besuch in Bern. Im traditionellen «Chalet Muri Talk» hat der Sohn von König Faruk (1920 bis 1965), seines Zeichens letzter König von Ägypten und des Sudans aus der Dynastie des Muhammad Ali, persönliche Einblicke in die Geschichte seines Landes geben und über das «Land der Hochkultur und der Zivilisationen» referiert. Es war laut einer Mitteilung der erste Besuch eines ehemaligen Königs von Ägypten in Bern seit dem Staatsbesuch seines Grossvaters, König Fu’ad I. am 3. Juli 1929.

Ebenfalls als Ehrengast wurde Prinzessin Léa von Belgien empfangen. Die Frau des 2009 verstorbenen Sohnes von König Leopold III. von Belgien, Alexander von Belgien, reiste aus Brüssel an. Ihr Bezug zum Anlass im Chalet Muri hat ebenfalls einen geschichtlichen Hintergrund: Die Königin Elisabeth von Belgien (1876 bis 1965) war vom rätselhaften alten Ägypten fasziniert und wohnte im Februar 1923 als einzige Monarchin Europas der dortigen Freilegung des kurz zuvor entdeckten Grabes Tutanchamuns bei.

Ebenfalls anwesend waren der Botschafter von Ägypten, S.E. Wael Gad, und der Botschafter von Belgien, S.E. Willy De Buck, sowie den Kanton Bern vertretend, Grossratspräsident Martin Schlup. Im Anschluss am Empfang im Chalet Muri luden Gastgeber Claudio Righetti und der Club des Leaders zum Abendessen zu Ehren des Königs von Ägypten im «Cercle de la Grande Société de Berne» ein. (pd/cbe)