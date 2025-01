ESC | Trump: «Man setzt auf internationales Flair»

Publiziert am 21.01.2025

Bis zu 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus verschiedenen Ländern waren auf dem Youtube-Channel eingeschaltet, als die Organisatoren des Eurovision Song Contest (ESC) am Montag in Basel das Moderationsteam bekannt gab. Neben Michelle Hunziker und Sandra Studer wird auch Komikerin Hazel Brugger das Finale moderieren (persoenlich.com berichtete). «Damit signalisieren die Organisatoren, dass sie nicht nur auf Konventionell setzen wollen», bemerkt Redaktorin Sandra Porchet.

Auch Thema im Podcast ist die Amtseinführung von Donald Trump, die auch auf Schweizer Sendern live gezeigt wurde. «Man ist fast schon ein bisschen süchtig nach den Informationen aus Amerika», findet Matthias Ackeret.

