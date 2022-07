Emmy Awards 2022: Manuel Messerli zweifach ausgezeichnet

Manuel Messerl ist an Emmy Awards 2022 mit zwei Emmies ausgzeichnet worden: in der Kategorie Best PSA Spot für «Your Life Your Voice» (Art Direction, Regie, Animation) sowie in der Kategorie Best Graphic Arts für die FBI-Produktion «China 2025» (Art Direction, Animation).

Messerli arbeitet in den USA für Kunden wie Apple, A&E, Discovery Channel, Disney Plus, Fox, HP, HBO, Snapchat, Universal Pictures und viele mehr, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Schweiz entwickelte Messerli zuletzt für das Motion Design Studio Regardez! den erfolgreichen Pitch für das neue «SRF News Design». In 2009 designte Messerli das Sport-Redesign für die Sportsendungen des SRF. Seine ersten Schritte als Motion Designer machte Messerli ebenfalls beim SRF direkt nach der Ausbildung zum Grafiker an der Schule für Gestaltung in Bern. (pd/tim)