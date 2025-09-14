ESC: Medienpreis für Eurovision-Produktion

Publiziert am 14.09.2025

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) wird für die technische und kreative Umsetzung einer der weltweit grössten Live-Entertainment-Veranstaltungen geehrt. Der EBU Excellence in Media Award zeichnet herausragende Beiträge zum Rundfunk aus, die Kreativität und Innovation fördern sowie internationale Zusammenarbeit und kulturellen Austausch unterstützen.

Als Host Broadcaster erreichte die SRG mit dem Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle Basel 166 Millionen Zuschauer in 37 öffentlich-rechtlichen Medienmärkten (persoenlich.com berichtete).

«Grossveranstaltungen wie der Eurovision Song Contest tragen einzigartig zum Verständnis und zur Verbindung über Grenzen hinweg bei. Sie handeln nicht nur von Unterhaltung, sondern schaffen auch gemeinsame Erlebnisse, die Sprachbarrieren überwinden», wird Antonio Arcidiacono, EBU-Direktor für Technologie und Innovation, in einer Mitteilung zitiert.

Reto Peritz, Co-Executive Producer des ESC 2025 in Basel, sagte: «Die EBU-Auszeichnung für Medienexzellenz an der IBC in Amsterdam zu erhalten, ist eine wahre Ehre für die SRG als Host Broadcaster. Diese Anerkennung ist eine Würdigung der Kreativität und des Engagements aller beteiligten Teams.»

Co-Executive Producer Moritz Stadler ergänzte: «Der Eurovision Song Contest ist die ultimative Feier von Kreativität, Einzigartigkeit und Live-Entertainment. Der ESC in Basel war wirklich eine Veranstaltung für alle – inspirierend, bereichernd und vereinend für Millionen von Menschen in Europa und darüber hinaus.»

Die Produktion in der St. Jakobshalle Basel umfasste 22 Übertragungskameras, zwei der grössten UHD-Übertragungswagen Europas und vier Tonregien. Für Bühne und Arena wurden 3,5 Kilometer Traversen und 4500 Beleuchtungskörper installiert, darunter 2000 intelligente Scheinwerfer. Die LED-Wände umfassten 750 Quadratmeter vertikale Fläche und 200 Quadratmeter Bühnenboden. 16 Hochleistungsprojektoren ergänzten die technische Ausstattung. Knapp 250 technische und kreative Mitarbeitende waren während 45 Tagen für Auf- und Abbau vor Ort tätig. (pd/cbe)