Druck gemacht: Meisterwerke von Dürer bis Roth

Publiziert am 30.10.2025

Das Kunsthaus Zürich zeigt ab Freitag, 31. Oktober 2025, rund 80 Werke der Druckgrafik aus sechs Jahrhunderten. Die Ausstellung «Druck gemacht! Meisterwerke auf Papier von Albrecht Dürer bis Dieter Roth» läuft bis 25. Januar 2026 und präsentiert virtuose Radierungen, Holzschnitte und weitere Techniken aus der Grafischen Sammlung des Museums.

Die Schau umfasst laut einer Mitteilung Arbeiten von Klassikern wie Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn und Francisco de Goya sowie von modernen Künstlern wie Käthe Kollwitz, Mary Cassatt und Dieter Roth. Die Präsentation ist nach Techniken geordnet und zeigt, wie dieselbe Drucktechnik über Jahrhunderte hinweg unterschiedliche Ausdrucksformen hervorbrachte. Kuratiert wird die Ausstellung von Jonas Beyer.

Das Begleitprogramm umfasst öffentliche Führungen, einen Workshop zur Lithografie mit Thomi Wolfensberger am 17. Januar 2026 sowie einen Erwachsenen-Workshop zu Drucktechniken am 13. Dezember 2025. (pd/cbe)