Pius Walker: «Früher machte ich Werbung, heute höre ich zu»

Die englische Werbeikone Tim Delaney taxierte Pius Walkers Mappe einmal als die schlechteste Arbeit, die er je gesehen habe. Ob dies ein Beispiel englischen Humors war, sei dahingestellt. Trotzdem machte Delaney ihn später zu seinem Art Director und arbeitete auch mit dem Freelancer Walker eng zusammen. Pius Walkers Werdegang steht sinnbildlich für alle Höhen und Tiefen, die die Branche zu bieten hat. Bevor Walker 2002 in Zürich seine preisgekrönte Agentur Walker gründete, war er Art Director bei GGK Zürich und Jung von Matt in Hamburg sowie Creative Director bei Scholz & Friends in Berlin. Daneben sammelte er Berufserfahrung in England. Seinen Berufseinstieg verdankt er aber einer anderen Legende: der verstorbenen «Tagesschau»-Ikone Léon Huber.

Pius Walker wurde 1971 in Zürich geboren und wuchs als Sohn eines Posthalters in Dällikon auf. Nach einer abgebrochenen ETH-Lehre absolvierte er eine Grafikerlehre im Studio Friedli in Höngg und bei Advico Young & Rubicam in Gockhausen. Danach wurde er Junior Art Director bei GGK Zürich, wo er Alexander Jaggy kennenlernte, mit dem er später nach Deutschland ging. Weitere Stationen waren Art Director bei Springer & Jacoby und Jung von Matt/Alster, beide in Hamburg. Dazwischen war er Art Director bei Leagas Delaney in London. Bevor er 2002 in Zürich seine eigene Agentur Walker gründete, war er zudem Creative Director bei Scholz & Friends in Berlin. Mit Walker, «der kleinsten Agentur der Welt», gewann er mehrfach Cannes-Löwen und Gold beim ADC. 2007 klassierte sich Walker als erste Schweizer Agentur im Gunn Report unter den Top 50. 2010 gründete Walker ausserdem ein Touristikunternehmen in Shanghai. Vor allem mit seinen Kampagnen für die WC-Ente, Amnesty International, Passugger, die SP Schweiz oder Fleurop und deren Film «Hochzeitstag» sorgte er auch international für Aufsehen. Bei Letzterem führte Anthony Minghella Regie, Gabriel Yared komponierte die Musik, und Mathias Gnädinger übernahm die Vertonung. Diese Produktion wurde später zum besten Schweizer TV-Spot aller Zeiten gewählt. Mit seinem neuesten Projekt «The Listener» hat sich Pius Walker neu erfunden. Als freier Kreativer ist er nach wie vor buchbar.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.