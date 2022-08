Zurich Film Festival: Michael Barker und Tom Bernard werden geehrt

Michael Barker und Tom Bernard gründeten das US-amerikanische Filmproduktions- und Vertriebsunternehmen vor 30 Jahren und haben seither Autorenfilmer wie Asghar Farhadi, Wim Wenders und Pedro Almodóvar bekannt gemacht. Ausserdem hätten sich die Co-Präsidenten von Sony Pciture Classics für Diversität im Kino stark gemacht, bevor das Thema in aller Munde gewesen sei, schreibt das Zurich Film Festival (ZFF) am Donnerstag in einer Medienmitteilung.



Die Preisträger, die den Award am 25. September im Rahmen des Zurich Summit Dinners persönlich entgegennehmen werden, haben 183 Oscar-Nominierungen erhalten (70 davon für Filme von Frauen) und 41 Oscars gewonnen. Zu den bekanntesten Filmen ihres Studios zählen etwa «Call Me by Your Name», «Midnight in Paris» oder «Howards End».



Die 18. Ausgabe des ZFF findet vom 22. September bis am 2. Oktober statt. Das Programm wird am 8. September bekanntgegeben. (sda/tim)