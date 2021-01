300 Schweizer Bands an einem Festival, das nicht stattfindet? Auf dem fiktiven Lineup stehen rund 300 Bands und Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz, unter ihnen Patent Ochsner, Annie Taylor, Stefan Eicher, Lo & Leduc, Züri West und viele auch kleinere unbekanntere Bands. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Unterstützung in schwieriger Zeit

Und wieso unterstützt die Migros dieses gespenstische Festival? Für Martin Koch, Leiter Sponsoring & Events beim Migros-Genossenschafts-Bund ist klar: «Wir wollen Musiker und Bands in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Nur so können sie früher oder später wieder auf den Bühnen der richtigen Festivals stehen.»







Ticketverkauf startet am 11. Januar

Das Ghost Festival ist eine Solidaritätsaktion für die Schweizer Musikschaffenden, die von der Corona-Pandemie besonders stark getroffen wurden. Gegründet hat es der Ghost Club, ein Verein, der aus Musikerinnen und Musiker, Booker und Veranstalterinnen besteht. Am 11. Januar 2021 um 11:11 Uhr startet der Ticketverkauf für den fiktiven Event. Der Erlös aus dem Ticketverkauf geht zu 100 Prozent an die teilnehmenden Musikschaffenden. (pd/lol)