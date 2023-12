Sister Äct: Musical verkaufte bisher 100'000 Tickets

Die Mundartinszenierung des Broadway-Hits von Regisseur Dominik Flaschka («Ewigi Liebi») mit Fabienne Louves in der Hauptrolle verkaufte bis heute über 100‘000 Tickets. Eine solche Verkaufszahl sei bis anhin nur wenigen Mundartproduktionen gelungen, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Das Produktionsteam hat das Musical bis Ende März 2024 in der Maag-Halle verlängert.

Mit Sandra Studer und WAM

Die Handlung von «Sister Äct – Ein himmlisches Musicäl» basiert auf dem Kino-Blockbuster mit Whoopi Goldberg. Neben Fabienne Louves sind Sandra Studer (siehe Interview mit Persoenlich.com), Walter Andreas Müller, Eric Hättenschwiler, Gigi Moto und viele mehr zu sehen. Begleitet wird das Ensemble von einer sechsköpfigen Liveband.



Das Musical ist eine Produktion der Shake Company, Just4Fun Entertainment, MAAG, ColorSplash, Frike Entertainment AG und Wild@Art. (pd/nil)