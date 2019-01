Sandra Boner: Nach Brustkrebs zurück am Bildschirm

Nach einer krankheitsbedingten Auszeit nimmt Sandra Boner ab sofort ihre Tätigkeit für «SRF Meteo» wieder auf – zunächst in einem reduzierten Pensum, wie SRF mitteilt. Am Donnerstagabend stand die 44-Jährige wieder vor der Kamera:

«Ich musste mich wegen Brustkrebs einer kombinierten Behandlung – Chemotherapie, Operation, Radiotherapie – unterziehen. Diese intensive Therapiephase konnte Mitte Dezember erfolgreich abgeschlossen werden», wird Boner in einer Mitteilung zitiert. Das Behandlungsteam gehe davon aus, dass das Tumorleiden definitiv besiegt sei. «Jetzt geht es langsam wieder zurück in den Alltag und auf das ‹Meteo›-Dach. Ich freue mich riesig und möchte mich bei allen, die mich in dieser Zeit begleitet haben, bedanken.» Im Moment nehme sie an einem Rehab-Programm teil. «Spätestens ab Sommer 2019 bin ich wieder voll einsatzfähig», so Boner.

Im September 2018 wurde bekannt, dass sich Boner aufgrund der Brustkrebserkrankung eine berufliche Auszeit genommen hatte (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)