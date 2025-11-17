«Tschugger»: Nach der Serie im Kino folgt nun noch ein richtiger Kinofilm

Publiziert am 17.11.2025

Nach vier Staffeln wollen die Macher aus der klassischen Serienstruktur ausbrechen. «Wir wollten ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren», erklärt der 41-jährige Constantin gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. Anders als die vierte Staffel, die in einer Spezialfassung bereits im Kino lief, soll diesmal ein eigenständiger Kinofilm entstehen.

Für die Produktion sucht das Team derzeit einen Jungen aus dem Wallis, der Walliserdeutsch spricht und zwischen acht und zwölf Jahren alt ist. Constantin freut sich besonders auf die erneute Zusammenarbeit mit dem eingespielten Team: «Das ist wirklich so ein Projekt, das uns über die Jahre zusammengeschweisst hat.»

Ein konkreter Starttermin für den Film steht noch nicht fest. (nil)