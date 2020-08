Laureus

Nadja Schildknecht wird Stiftungsrätin

Von der positiven Wirkung von Sport auf Körper und Geist ist die Gründerin des Zurich Film Festivals überzeugt.

Nadja Schildknecht beim Auftritt am Sonntag am Tanzwerk 101 in Zürich, wo 100 Mädchen ihr tänzerisches Talent zeigten. (Bild: Laureus/Raphael Huehnerfauth)