Publiziert am 31.10.2024

In der Sendung «Late Night Switzerland» vom Sonntag ist der deutsche Comedian Oliver Pocher zu Gast, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Im Weiteren hinterfragen Stefan Büsser und Michael Schweizer in der Show das sogenannte Snowfarming. In einem neuen Sketch von Nadia Goedhard und Sandro Galfetti erfährt das Publikum, wie eine Niederländerin in den Schweizer Bergen nach Arbeit sucht.

Die Sendung wird am kommenden Sonntag um 21.45 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/wid)