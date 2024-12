Redkey: Patric Neeser stösst zum Seven-Team

Redkey, die Künstleragentur rund um den Musiker Jan Seven Dettwyler und seinen Geschäftspartner Ilan Kriesi, erhält Verstärkung: Patric Neeser, der schon vor mehr als 20 Jahren Jan Seven Dettwyler im Rahmen seines Debütalbums interviewte und ihn später auf Labelseite promotete, schliesst sich dem Team an, heisst es in einer Mitteilung. Neeser arbeitet seit vier Jahren bei F/E Agentur und wir dort in einem Teilzeitpensum an Bord bleiben, wie er auf Anfrage sagt.

«Es ist wie Heimkommen», beschreibt Patric Neeser in der Mitteilung das Gefühl, wieder mit den beiden zusammenzuarbeiten. Die Wege von ihm und Jan Seven Dettwyler kreuzten sich immer wieder, sei es im Rahmen von Albumveröffentlichungen oder auch auf persönlicher Ebene. Jetzt bringt er seine umfassende Erfahrung im Künstlermanagement, im Brand- und Partnership-Bereich sowie seine Expertise aus mehreren Jahren Agenturarbeit in das Redkey-Team ein.

Jan Seven Dettwyler zeigt sich begeistert: «Mit Patric haben wir nicht nur einen Menschen, den wir gut kennen, für uns gewonnen, sondern auch jemanden mit Erfahrung, der unsere Vision teilt und die Schlagkraft des Teams erheblich verstärken wird.»

Patrics beruflicher Werdegang umfasst weitreichende Erfahrungen in der Musikwelt – vom Label über Künstlermanagement bis hin zur erfolgreichen Umsetzung von Events wie den MTV Unplugged Schweiz Editionen, die er zusammen mit der Zürcher Agentur Monami realisierte. Diese Kombination aus Agentur- als auch Management-Erfahrung und einem Verständnis für kreative Prozesse wird Redkey helfen, die Zukunft aktiv zu gestalten.

«Ich freue mich riesig, wieder mit Jan und Ilan zusammenarbeiten zu können und Redkey auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten», sagt Patric Neeser. «Unsere gemeinsame Geschichte und das gegenseitige Vertrauen sind eine starke Basis für all das, was noch kommt.» (pd/wid)