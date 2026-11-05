Goldbach-Party: Vampir-Kulisse im ehemaligen Kino

Publiziert am 05.11.2026

Der Einladung zum traditionellen Anlass folgten am Mittwoch laut Mitteilung Kundinnen und Kunden, Agenturpartner sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Werbe- und Medienbranche. Das Plaza, ein ehemaliges Kino, war für den Abend als Filmkulisse mit Vampir-Elementen gestaltet.

Musikalisch trat die Band Hillbilly Moon Explosion auf, die Rockabilly und Rock 'n' Roll spielt. Für das Catering war das Team von Breitmaul zuständig. Zum Programm gehörten zudem eine Fotobox mit Motorrad und eine Tattoo-Station.

Im Zentrum stehen gemäss Goldbach seit Jahren die persönlichen Begegnungen und der Austausch innerhalb der Schweizer Werbe- und Medienbranche. Konzipiert und umgesetzt wurde der Abend von der Eventagentur Compresso. (pd/cbe)