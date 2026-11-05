05.11.2026

Goldbach-Party

Vampir-Kulisse im ehemaligen Kino

Die Werbevermarkterin hat am Mittwochabend rund 400 Gäste aus der Branche ins Zürcher Plaza geladen. Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Motto des Films «From Dusk Till Dawn». Die Bilder.
Goldbach-Party: Vampir-Kulisse im ehemaligen Kino
Gestaltet als Filmkulisse: das Zürcher Plaza am Mittwochabend. (Bilder: Fiona Murtaj Photography)
Publiziert am 05.11.2026

Der Einladung zum traditionellen Anlass folgten am Mittwoch laut Mitteilung Kundinnen und Kunden, Agenturpartner sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Werbe- und Medienbranche. Das Plaza, ein ehemaliges Kino, war für den Abend als Filmkulisse mit Vampir-Elementen gestaltet.

Musikalisch trat die Band Hillbilly Moon Explosion auf, die Rockabilly und Rock 'n' Roll spielt. Für das Catering war das Team von Breitmaul zuständig. Zum Programm gehörten zudem eine Fotobox mit Motorrad und eine Tattoo-Station.



Im Zentrum stehen gemäss Goldbach seit Jahren die persönlichen Begegnungen und der Austausch innerhalb der Schweizer Werbe- und Medienbranche. Konzipiert und umgesetzt wurde der Abend von der Eventagentur Compresso. (pd/cbe)

 


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