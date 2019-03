Die frühere Radio- und heutige Fernsehmoderatorin Patricia Boser («Lifestyle») startete ihre Moderationskarriere am 13. März 1989. 30 Jahre später postet die 51-Jährige auf Instagram ein Bild von damals. «Bin so dankbar für diese tolle Chance und sehr glücklich, noch immer in den Medien dabei zu sein», schreibt Boser dazu – und bedankt sich bei Markus Gilli, Roger Schawinski und allen, die sie 30 Jahre auf ihrem Weg begleitet haben.



Aktuell steht Boser auf dem Tanzparkett, dies im Rahmen der SRF-Show «Darf ich bitten?». Ihren Auftritt hat sie in der zweiten Qualifikationsshow vom Samstag, 16. März (persoenlich.com berichtete).

Die erste Runde tanzt Boser mit Tanzprofi Jürgen Schlegel, die zweite mit Komiker Peter Pfändler. (cbe)