25 Jahre Lifestyle: Patricia Boser moderierte 1248 Sendungen

Jeden Freitagabend besucht Patricia Boser in der Sendung «Lifestyle» auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1 nationale und internationale Grössen in ihren eigenen vier Wänden. Dabei gewährt die 53-Jährige den Zuschauerinnen und Zuschauern teils intime Einblicke in das Leben von Persönlichkeiten. Fixer Sendungsbestandteil sind zudem Kurzbeiträge über aktuelle Beauty- und Lifestyletrends und die wöchentliche Umstyling-Rubrik «NewStyle».

Nach über 1200 Sendungen, 518 Stunden Sendezeit, rund 5000 Drehtagen und Besuchen bei Persönlichkeiten wie Udo Jürgens, Adolf Ogi, Natascha Badmann, Roger Schawinski und vielen mehr, feiert «Lifestyle» am 7. Mai 2021 sein 25-Jahr-Jubiläum, wie CH Media in einer Mitteilung schreibt.

Der erste «Lifestyle»-Gast von Boser war Zirkusikone Géraldine Knie. In der Sendung vom 3. Mai 1996 gewährte die damals 21-Jährige einen tiefen Einblick in ihr Zirkusleben. Dies war der Startschuss für das Magazin, welches heute eine schweizweite Bekanntheit geniesst. «In den vergangenen Jahren schenkten mir meine Gäste immer wieder ihr volles Vertrauen und öffneten sich so, als ob gar keine Kamera da wäre – das ist nicht selbstverständlich und schätze ich sehr», wird Boser zitiert. «Als grosse Theaterenthusiastin war die Sendung mit der Schweizer Schauspielikone Walter Roderer etwas ganz Besonderes. Seine Bedingung für eine Lifestyle-Teilnahme war, dass wir zusammen – inklusive unserer Hunde – in der Vorweihnachtszeit seinen Christbaum schmücken. Ein magischer Moment, der mich sehr berührt hat.»

Auch in der Jubiläumssendung von Freitag, 7. Mai 2021, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer «auf spannende Hintergrundgeschichten und einen Blick in das Zuhause einer berühmten Schweizer Persönlichkeit freuen», nämlich von der Moderatorin selbst. In die Rolle des Moderators schlüpft Marco Fritsche, bekannt aus der 3+ Erfolgsserie «Bauer, Ledig, sucht …». Was waren ihre Highlights in den letzten 25 Jahren, wie lebt die Zürcherin und was gibt es für Neuigkeiten aus ihrem Privatleben? Marco Fritsche fühlt Patricia Boser «im intimen Gespräch» auf den Zahn. (pd/cbe)