Deville: Patti Basler ist mit von der Partie

Dominic Deville ist zurück und startet am Sonntag (21.40 Uhr, SRF 1) in die Herbststaffel, um das aktuelle Geschehen aufs Korn zu nehmen. Mit von der Partie sind Gabriel Vetter und neu auch Patti Basler.

Die Kabarettistin Patti Basler war diese Woche beim Bundeshaus, um den Politikerinnen und Politikern während der Session auf den Zahn zu fühlen. Was sie erlebt hat, sieht man am Sonntag bei «Deville» in ihrer Premiere als Aussenreporterin, wie SRF mitteilt. Mit dabei ist auch in dieser Staffel Gabriel Vetter. Er wird am Sonntag ebenfalls einen Part spielen. Dazu gibt es wie immer Sketches, einen Stand-up, ein Schwerpunktthema und vieles mehr.

Eine Premiere hat bereits stattgefunden: Mit «Deville Push» ist diese Woche ein neues Onlineformat gestartet, in dem Dominic Deville einmal pro Woche ein aktuelles Thema kommentiert (persoenlich.com berichtete). Thema des ersten Stand-up-Videos war die BAG-Impfkampagne für junge Leute.

Mit einer Zimt-Challenge will das BAG die Jugend vom Impfen überzeugen. Viel besser wäre doch eine 100-Layer-Challenge. #srfdeville pic.twitter.com/zm1Qs9kVuM — SRF Deville (@deville_late) September 14, 2021



«Deville Push» läuft auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Twitter. (pd/cbe)