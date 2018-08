In eigener Sache: «persönlich»-Veranstaltung mit Martin Walser

Eine ungewönliche Veranstaltung unter dem Titel «Grenzüberschreitungen» findet am Sonntagabend, 9. September, ab 18 Uhr, im Zürcher Kulturclub Kosmos statt. Stargast ist der 91-jährige Martin Walser, der wohl berühmteste deutsche Autor.

Auslöser für die Lesung ist Weltreisebuch «Die ganze Welt ist Ballermann – Karten an Martin Walser» von «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret und Internetpionier Manfred Klemann, das exakt vor 20 Jahren erschien und für grosses Aussehen sorgte. Ackeret und Klemann schildern eine reelle Weltreise, die sie während drei Wochen durch alle Kontinente und aussergewöhnliche Orte wie das Cap der guten Hoffnung, über die chinesische Mauer, Bora-Bora, das Death Valley, Las Vegas und Hollywood bis zum berüchtigten «Ballermann 6» auf Mallorca führte. Von jeder Station schickten sie dem Monument der deutschen Literatur eine Postkarte. «Zwei Wahnwitzige unterwegs», schrieb die «Süddeutsche Zeitung» in ihrer Buchrezension 1998.

Das Buch sorgte nach dem Erscheinen für grosses Aufsehen und wurde anschliessend von Walser, der die Autoren damals noch nicht kannte, in Lesungen, Zeitungsinterviews wie dem «Stern» oder TV-Sendungen protegiert. Anschliessend entstand zwischen dem Star-Autor und den beiden Weltreisenden eine literarische Freundschaft.

«Walser ist immer ein Spektakel»

Am 9. September erinnert sich Martin Walser an das «Ballermann»-Buch und die vergangenen 20 Jahre. Zudem lässt er alle Grenzen fallen, indem er Zürich- und Schweiz-Bezüge aus seinem umfangreichen und preisgekrönten Werk vorliest. Für Ackeret, der selbst in Walsers Werk auftaucht, ist die Lesung eine «grosse Ehre und Freude». «Walser», so Ackeret, «ist immer ein Spektakel». Gerne erinnert er sich an den 1. August 1998 zurück, wo im Beisein des berühmten Autors das «Ballermann»-Buch erstmals präsentiert wurde.

Türöffnung im Kosmos ist um 17.30 Uhr. Die Veranstaltung wird von «persönlich» präsentiert. (red)