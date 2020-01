Schweizer Kinos: «Platzspitzbaby» verzeichnet bereits 104'000 Eintritte

Zehn Tage nach seinem Deutschschweizer Kinostart sind für «Platzspitzbaby» bereits 104'000 Eintrittskarten verkauft worden.

Damit schlug das Drama von Pierre Monnard, das die Geschichte eines Mädchens und deren drogenabhängige Mutter in Zürich erzählt, die Erfolgsfilme der letzten Zeit, «Zwingli» und «Bruno Manser: Die Stimme des Regenwaldes», wie der Filmverleiher Ascot Elite Entertainment am Montag in seiner Medienmitteilung schreibt.

Regisseur Pierre Monnard war kürzlich Gast im persoenlich-com «Creative Coffee». «Die Anfangsszene am Zürcher Platzspitz drehten wir in einem einzigen Tag», sagte er im Videointerview. Monnard realisierte früher vor allem Werbefilme, etwa für SRF, Allianz oder La Redoute.







Monnards Film «Platzspitzbaby» wurde inspiriert vom gleichnamigen Buch von Michelle Halbheer und Franziska K. Müller. (sda/eh)