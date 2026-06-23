Publiziert am 23.06.2026

Dass Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji nach dem Ende von «Zivadiliring» gemeinsam weitermachen wollen, war bereits Ende März bekannt. Die NZZ berichtete damals gestützt auf Quellen aus dem Umfeld der beiden, dass ein neuer Podcast geplant sei – mit Start im Juni. Offiziell bestätigen es Zivadinovic und Adilji nun selbst.

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Was Zivadinovic und Adilji nun per Instagram-Video mitteilen, geht über das Bekannte kaum hinaus: Sie suchen noch einen Namen, ein Startdatum nennen sie nicht. Mehrere Schweizer Medien griffen den Post am Dienstag trotzdem als Neuigkeit auf. (cbe)