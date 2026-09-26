Zurich Pop Con & Game Show: Popkulturfestival wächst erneut

Publiziert am 27.09.2026

Am Samstag und Sonntag belegte die Zurich Pop Con & Game Show alle sieben Hallen der Messe Zürich auf über 30’000 Quadratmetern. Mit 48’500 Besuchenden übertrifft das Festival die 46’000 des Vorjahres; 2024 waren es 43’500. Es handelt sich um Angaben der Veranstalterin, die nicht unabhängig geprüft sind. Gezählt werden Eintritte, nicht zwingend einzelne Personen. Der erste Festivaltag war laut Schlusscommuniqué vollständig ausverkauft, nachdem er im Vorjahr «fast ausverkauft» gewesen war. Bereits 2025 hatte die Veranstalterin einen Besucherrekord gemeldet (persoenlich.com berichtete).

Neu im Programm war ein Podcaststudio, das der Schweizer Podcast-Szene eine eigene Plattform bieten sollte. Verschiedene Formate zeichneten ihre Sendungen vor Ort auf. Die Themen reichten von Comedy über Gesellschaft und Finanzen bis zu Fankultur. Welche und wie viele Podcasts beteiligt waren, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Creators als Zugpferde

Neben Schauspielerinnen und Schauspielern aus Film, Serien und Games setzte das Festival auf Creators aus den sozialen Medien. Die Meet & Greets von Julien Bam und Anni The Duck zogen laut Mitteilung besonders viel Publikum an. Der Bühnenauftritt von Julien Bam wurde wegen des Andrangs auf die Main Stage verlegt. Weitere Creators wie Naomi Jon, Raafey, Rosemondy und Elquaria waren ebenfalls vor Ort.

Im Gaming-Bereich nennt die Veranstalterin eine Nintendo-Premiere und «The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered» als Höhepunkte. Das Remaster war in Zürich wenige Tage vor dem offiziellen Release vom 29. September anspielbar. In Zusammenarbeit mit der Swiss Game Developers Association stellten Schweizer Studios ihre aktuellen Projekte vor. Rund 200 Kunstschaffende präsentierten ihre Arbeiten in der Artist Alley.

Die Veranstalterin betont den Gemeinschaftsaspekt. Das Festival sei «ein Treffpunkt für die Community, an dem man ankommen und sein darf, wie man möchte», heisst es in der Mitteilung.

Die zehnte Ausgabe findet am 2. und 3. Oktober 2027 statt, wiederum in der Messe Zürich. Organisiert wird das Festival von der Amazing Event AG. (pd/cbe)