«Happy Day»: Rekordquote für Nik Hartmanns Premiere

Nik Hartmann führte am Samstagabend zum ersten Mal als Gastgeber durch «Happy Day». Die Premiere stiess beim Publikum auf grosses Interesse, schreibt SRF am Montag. Bei der Zielgruppe der 15-49-Jährigen konnte die Ausgabe einen Marktanteil von 60,3 Prozent erreichen.
Positive Kritik zur Sendung gab es auch in den Medien. Dodo oder Calum Scott standen unter den Stargästen. Co-Moderatorin Kiki Maeder überraschte erstmals eine Zuschauerin live. Die nächste Sendung wird am 8. November ausgestrahlt. (pd/spo)
