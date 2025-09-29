29.09.2025

«Happy Day»

Rekordquote für Nik Hartmanns Premiere

Im Durchschnitt verfolgten 653'000 Zuschauenden die Sendung live auf SRF1. Der Marktanteil betrug 56,1 Prozent, der höchste Wert für das Format seit der Umstellung der Messmethode 2013.
Hoch war auch der Marktanteil bei den 15-49-Jährigen. (Bild: zVg/SRF)
Nik Hartmann führte am Samstagabend zum ersten Mal als Gastgeber durch «Happy Day». Die Premiere stiess beim Publikum auf grosses Interesse, schreibt SRF am Montag. Bei der Zielgruppe der 15-49-Jährigen konnte die Ausgabe einen Marktanteil von 60,3 Prozent erreichen.

Positive Kritik zur Sendung gab es auch in den Medien. Dodo oder Calum Scott standen unter den Stargästen. Co-Moderatorin Kiki Maeder überraschte erstmals eine Zuschauerin live. Die nächste Sendung wird am 8. November ausgestrahlt. (pd/spo)

 


