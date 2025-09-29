«Happy Day»

Rekordquote für Nik Hartmanns Premiere

Im Durchschnitt verfolgten 653'000 Zuschauenden die Sendung live auf SRF1. Der Marktanteil betrug 56,1 Prozent, der höchste Wert für das Format seit der Umstellung der Messmethode 2013.

Hoch war auch der Marktanteil bei den 15-49-Jährigen. (Bild: zVg/SRF)