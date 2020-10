Dokfilm über Coronakrise: Reto Brennwald stellt «Unerhört!» auf Vimeo

SRF

Bald startet eine neue historische Dramaserie

Ab dem 8. November 2020 ist es soweit: SRF zeigt die historische Dramaserie «Frieden» in Doppelfolgen am Sonntag und dem darauffolgenden Montag sowie Mittwoch. Drei junge Menschen stellen sich in der Schweiz der Nachkriegszeit grossen Herausforderungen.